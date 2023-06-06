Сергей Кравцов раскрыл цель Международного форума министров образования, который пройдет в Казани

Министр просвещения России Сергей Кравцов встретился с министром образования Кубы Наймой Ариатной Трухильо Баррето и министром высшего образования Вальтером Балуха Гарсией. Они обсудили направления сотрудничества двух стран в области образования и предстоящий форум в Казани.

— В Казани 7—9 июня мы проведем большой Международный форум министров образования. Задача этого мероприятия — показать возможности нашей страны, а также создать условия для обмена опытом и наметить конкретные шаги по дальнейшему взаимодействию. Российская система образования динамично развивается. Сегодня у наших стран сложились устойчивые связи и, на мой взгляд, есть прекрасная перспектива взаимодействия, — сказал Сергей Кравцов.

Найма Ариатна Трухильо Баррето отметила, что такая встреча — это еще одна возможность укрепить отношения между Россией и Кубой.

Фото: edu.gov.ru

— Благодаря тому, что такими оперативными темпами налаживается сотрудничество, мы сможем прийти к желаемому результату в кратчайшие сроки. Мы видим два направления сотрудничества. Первое — обмен студентами и учителями, повышение квалификации. Второе направление — создание креативной среды и экспериментальных образовательных центров, — подчеркнула она.

Сергей Кравцов представил кубинским коллегам достижения российской системы образования, рассказал о создании Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» и проинформировал о деятельности образовательного центра «Сириус», направленную на развитие талантов детей.

В завершение встречи состоялась торжественная церемония подписания документа о создании Межведомственной рабочей группы по сотрудничеству между двумя министерствами. Документ предполагает сотрудничество в области общего, среднего профессионального и соответствующего дополнительного профессионального образования, организации отдыха и оздоровления детей.

Фото: edu.gov.ru

Международный форум министров образования «Формируя будущее» пройдет на площадке Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк им. Башира Рамеева» в Казани с 7 по 9 июня. Он состоится впервые.

Форум станет одним из крупнейших тематических событий, которое соберет более 20 министров из дружественных стран. В ходе форума будут продемонстрированы успехи отечественной суверенной системы образования, иностранным руководителям в сфере образования представят передовой опыт России, который позволит решать актуальные вызовы развития образовательной среды.



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Айрат Назипов