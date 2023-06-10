Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Сабантуем

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил с Сабантуем — 10 и 11 июня татарский народный праздник отмечают в селах и районных центрах республики. Он пожелал татарстанцам здоровья, счастья и благополучия.

«Реальное время» публикует текст приветствия Рустама Минниханова гостям и участникам Сабантуя:



«Как символ пробуждения природы, восхваления созидательного труда земледельцев, хлебосольства и гостеприимства нашего народа, бережно передаваясь из поколения в поколение, праздник стал истинным олицетворением наших самобытных обычаев и духовного наследия.

Сабантуй по праву является любимым и долгожданным праздником всех татар и жителей нашей республики. Он был и остается местом встречи представителей разных национальностей и вероисповеданий, создавая особую атмосферу дружбы и взаимопонимания между народами. В Год национальных культур и традиций праздник способствует сохранению и развитию этнокультурного многообразия в республике.

Праздничный майдан прежде всего чествует всех работников сельского хозяйства. Благодаря их самоотверженному труду успешно завершена посевная кампания, заложены основы будущего урожая и продовольственного благополучия Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Сабантуй придает нам особый настрой, вселяет силы и уверенность

в завтрашнем дне. В переломные времена еще острее ощущается необходимость укреплять наши традиционные ценности: любовь к Родине, семье, уважение к старшим, почтительное отношение к родному языку.

Пусть замечательный праздник подарит прекрасное настроение, бодрость и оптимизм! Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!»

В Набережных Челнах Сабантуй пройдет 17 июня. В столице Татарстана праздник отметят 24 июня на четырех площадках — в Березовых рощах жилых массивов Мирный и Дербышки, в лесопарковой зоне озера Лебяжье и в Международном конно-спортивном комплексе «Казань».



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Татьяна Демина