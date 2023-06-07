В Минобрнауки Южной Осетии обсудят развитие фиджитал-спорта с Татарстаном

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Министр образования и науки Южной Осетии Аслан Лолаев планирует обсудить с коллегами из Татарстана вопросы развития фиджитал-спорта, об этом он сообщил в ходе фиджитал-игр в Казани.



— Буду всячески добиваться того, чтобы наша республика тоже приобщилась к этому виду соревнований. Думаю, что вид спорта у нас тоже воспримут на ура, потому что республика у нас спортивная, молодежи много, увлекается в том числе и цифровыми играми, — сказал ТАСС Лолаев.

По его словам, у фиджитал-спорта большое будущее, так как он не только включает в себя цифровые технологии, но и пропагандирует здоровый образ жизни.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Первые «Игры будущего» пройдут в Казани в 2024 году по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Ожидается, что в «Играх будущего» примут участие более 2 тысяч профессиональных спортсменов, которые будут соревноваться в 16 дисциплинах. Соглашение по организации «Игр будущего — 2024» в Казани подписали в июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Около 70 тысяч школьников и студентов из Татарстана смогут принять участие в первой в России федеральной фиджитал-лиге для детей и молодежи, которую запускает «Движение первых».

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Маргарита Головатенко