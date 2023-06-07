Матч за Суперкубок России по футболу в Казани пройдет без Fan ID

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Посетить матч за Суперкубок России по футболу 2023 года, который пройдет в Казани, будет можно без Fan ID, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства спорта Татарстана.



— Для прохода на матч за Суперкубок России по футболу в Казани карта болельщика не будет нужна, — пояснили в пресс-службе.

По закону, карта болельщика используется только на матчах Мир — Российской премьер-лиги и суперфинале Фонбет — Кубка России.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Матч за Суперкубок состоится 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена». За титул сразится «Зенит» и победитель пары ЦСКА и «Краснодар» в суперфинале Кубка России.

Отметим, что министр спорта Татарстана Владимир Леонов еще в конце мая подтверждал готовность стадиона «Ак Барс Арена» к проведению такого матча. Но окончательного решения о выборе места еще не было.

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Маргарита Головатенко