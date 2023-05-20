В Казани заявили о готовности к проведению матча за Суперкубок России по футболу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стадион «Ак Барс — Арена» и Казань готовы к проведению матча за Суперкубок России по футболу, рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.



Он отметил, что сегодня в городе проводится большой форум «Россия — Исламский мир», что по количеству людей, объему и логистике намного больше, чем провести матч. Заявка на проведение матча за Суперкубок России была сформирована в начале года, когда было решение о переносе матча за Суперкубок УЕФА из Казани в Афины.

— В этом году мы празднуем десятилетие Универсиады, это как раз получается в те даты, когда была церемония открытия 10 лет назад. У нас стартует ралли «Шелковый путь», ряд мероприятий будет приурочен к десятилетию, но это тоже было бы интересным событием. Мы знаем уже одного участника матча за Суперкубок, ждем другого, там пара тоже достойная — либо ЦСКА, либо «Краснодар». Поэтому я уверен, что в любом случае будет качественный футбол с яркой афишей. Если будет принято решение провести в Казани, мы постараемся провести это на самом высоком уровне, — рассказал он ТАСС.

В феврале Леонов заявлял, что футбольный стадион «Ак Барс Арена» в Казани готов к внедрению системы Fan ID на матче за Суперкубок России в случае необходимости.



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Маргарита Головатенко