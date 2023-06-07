В Татарстане у обвиняемого во взятках военкома арестовали духовку и телевизоры

Как стало известно «Реальному времени», военные следователи наложили арест на бытовые электроприборы и спецтехнику военкома Арского и Атнинского районов Алмаза Бурганова. Речь идет о двух импортных телевизорах, электрическом духовом шкафе и бензогенераторе, поскольку более весомого имущества — недвижимости и авто в собственности этого обвиняемого не нашлось.



Фото: arsk.tatarstan.ru (Бурганов — справа)

Общий объем арестованного у Бурганова чуть превышает 150 тысяч рублей. Причем, по условиям ареста, распоряжаться этим имуществом, то есть продавать и дарить, нельзя. А пользоваться — можно. Правда, сам хозяин этих «активов» с октября 2022-го находится в СИЗО и готовится предстать перед Тюлячинским судом по обвинению в шести взятках на общую сумму 610 рублей.

По версии военных следователей и прокуроров Центрального военного округа, эти деньги он лично получал от призывников и их родственников за незаконное оформление военных билетов с категорией «В» (ограниченная годность к службе). В армию с такой категорией не призывают, но освобождением от всеобщей мобилизации она не является.

Фото: realnoevremya.ru

На документах были подписи военкома, его заместителя — начальника отделения планирования, подготовки и учета мобилизационных ресурсов райвоенкомата Фанила Сафиуллина, а также официальная печать. При этом в ведомостях военкомата данные билеты числились, как выданные военнослужащим в запасе ввиду их заявлений об утере документов, ну а на деле выдавались тем, за кого дали взятку, полагает сторона обвинения.

Вину ни по одному эпизоду Бурганов не признает.

Почему Арский суд отказался рассматривать его дело, сколько новых эпизодов о «призывных» взятках возбудили против военкома по второму делу и о чем он писал из СИЗО в ФСБ — в материале «Реального времени».