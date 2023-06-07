Бюджет Kazan Digital Week составит 35 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Бюджет международного форума Kazan Digital Week в 2023 году составил 35 млн рублей. Об этом сообщил председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов.

— Бюджет заложен в 35 миллионов. Он заложен в программе, — рассказал он.



Рифкат Минниханов уточнил, что в прошлом году за счет выставочной экспозиции форума Kazan Digital Week получили больше средств.

— И сегодня, со второго раза, наш форум стал окупаемый, — подытожил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Kazan Digital Week пройдет в столице Татарстана 20—22 сентября 2023 года. Впервые его организуют в статусе федерального форума. Оргкомитет по подготовке мероприятия возглавляет министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.



В этом году выставочная площадь на Kazan Digital Week составит 3 943 квадратных метра. На сегодня из них 53% процента, или 2 094 «квадрата», забронированы.

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Татьяна Демина