В Набережных Челнах приступили к ремонту автодороги на проспекте Хасана Туфана

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на территории Набережных Челнов приступили к ремонту автодороги проспекта Хасана Туфана от ул. Раскольникова до проспекта Сююмбике. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Уточняется, что протяженность ремонтируемого участка составляет 3,4 километра. На данный момент специалисты уже выполнили работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия, а также по устройству:

выравнивающего слоя асфальтобетона,

пешеходного тротуара,

монолитного бортового камня,

верхнего слоя покрытий

и отремонтировали сети наружного освещения.

Вместе с этим проектом предусмотрено и уширение проезжей части, обустройство велосипедной дорожки, а также установка новых опор освещения со светодиодными светильниками в количестве 196 штук.

Кроме того, на участке будет выполнен ряд мероприятий по обеспечению безопасности движения: установка дорожных знаков, светофоров и ограждений, а также нанесение разметки, обустройство искусственных неровностей и строительство четырех остановочных автопавильонов.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, на этой неделе уже сообщалось о том, что в Елабужском районе Татарстана начали ремонтировать дорогу Елабуга — Гари Абалач на участках км 2,2 — км 2,9 и км 7,9 — км 8,7.



Дороги будут соответствовать I и II техническим категориям, протяженность ремонтируемых участков составит более 1,5 км. На это из бюджета республики выделят более 28 млн рублей.



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Максим Кокунин