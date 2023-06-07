В Казани началась подготовка к строительству офисного центра «Газпрома» на берегу Кабана

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В Казани началась реальная подготовка к строительству новой «резиденции» ООО «Газпром трансгаз Казань» в центре исторической Суконной слободы на берегу Кабана. Рядом c новым IT-парком на участке площадью 1,31 га и кадастровой стоимостью 162,3 млн рублей планируется построить административно-производственный корпус в стиле хай-тек.

Площадка под строительство уже расчищена и подготовлена к началу работ.

Однако подробности проекта нового здания держатся в строгом секрете. Несколько слайдов показали лишь на презентации проекта в конце 2022 года на заседании Инвестиционного совета РТ.



Известно, что проект предусматривает возведение 12 зданий и сооружений. Самый высокий блок административно-производственного корпуса, выходящий фасадом на улицу Марселя Салимжанова, запроектирован высотой в 16 этажей, еще два — в 13 и 9 этажей, а четвертый — в 2—3 этажа.

Фото: скрин видео с сайта rais.tatarstan.ru

Решение построить высотный офис ООО «Газпром трансгаз Казань» на территории бывшей обувной фабрики «Спартак» на берегу Кабана принято, несмотря на то, что ни на градостроительном совете города, ни заседаниях межведомственной комиссии по застройке в исторических поселениях при раисе РТ оно не обсуждалось.

Проект был раскритикован частью архитектурной общественности, в основном — за неуместность высоток в историческом центре Казани.

Также архитекторы высказывают мнение, что огромный высотный офисный центр станет точкой притяжения для многочисленных посетителей, что может создать предпосылки для нового транспортного коллапса.

Подробнее о характеристиках будущих зданий, планируемых объемах инвестиций в их строительство и мнениях экспертов о целесообразности и последствиях возведения новой высотной доминанты в историческом районе столицы, в Суконной слободе — читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова