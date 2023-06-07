В Новой Каховке заявили о снижении уровня воды после подрыва ГЭС

Уровень воды на улицах города Новая Каховка начал снижаться, сообщается в telegram-канале администрации округа. После подрыва Каховской ГЭС там он поднимался почти на 11 метров.

— Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать, — говорится в сообщении.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев вчера вечером сообщал ТАСС, что уровень воды начал незначительно снижаться. В оперштабе городского округа уточнили, что вода спала на 35 мм.

Минувшей ночью Киев подорвал Каховскую ГЭС. В результате затоплена значительная территория, прогнозируются «долговременные экологические последствия». Значительно увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что за подрывом плотины стоят украинские власти и это преднамеренная диверсия Киева, связанная с отсутствием успехов в наступлении. По данному факту Следком возбудил уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ — теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва намерена созвать заседание Совета Безопасности организации в связи с разрушением Каховской ГЭС. Отремонтировать ее после обрушения плотины невозможно, ее предстоит отстроить заново, рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

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Илина Хакимова