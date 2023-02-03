В 2022 году россияне потратили на каршеринг более 26 миллиардов рублей

Более 26 миллиардов рублей потратили россияне на каршеринг в 2022 году. За год этот показатель вырос на 30%, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на инвестиционную транспортную компанию «ГТК-Холдинг»

— Среди тех, кто регулярно пользуется услугами каршеринга, назвали сумму расходов на прокат авто в месяц. У 70% таких респондентов такие траты составляют 3-5 тыс. рублей. 20% опрошенных отдают на это менее 3 тыс. рублей, еще 10% — более 5 тыс. рублей, — отметили в пресс-службе компании.

Фото: wikipedia.org

Число тех, кто совершает более 15 поездок в месяц, в России достигло уже 1,6—1,8 миллиона человек. При этом спрос на каршеринг по стране очень неравномерен.

— Так, например, на Москву и Московскую область приходится 60% поездок. На Санкт-Петербург — 10%. Далее идут Краснодарский край (6% поездок), Свердловская область (5%) и Республика Татарстан (5%), — отметили в пресс-службе.

Согласно одному из исследований, россияне намного выше оценивают развитость такси, чем маршрутов общественного транспорта. Большинство опрошенных пользуется услугами такси, хоть и с разной периодичностью.



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Елизавета Пуншева