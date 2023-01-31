Таксопарк из Казани закупил 50 электроавтомобилей Evolute

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Электромобили Evolute начали поступать в автопарки-партнеры сервисов такси, например «Яндекс Такси». Как рассказал управляющий партнер компании-производителя «Моторинвест» Андрей Резников, 50 автомобилей приобрел таксопарк в Казани.

— У нас действительно подписаны документы с некоторыми компаниями по поставкам электромобилей. Наши первые автомобили уже можно найти среди таксопарков, которые в том числе берут заказы агрегаторов, например «Яндекс Такси», — цитирует его ТАСС.

По словам Резникова, в декабре 180 машин также закупил автопарк из Нижнего Новгорода, еще около 100 авто будет поставлено для дальневосточного каршеринга. Всего, по его словам, компания в этом году планирует направить половину произведенных автомобилей в таксопарки и каршеринги. Речь идет о 3 тысячах машин.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, Evolute — российский бренд. Серийное производство автомобилей стартовало на липецком заводе «Моторинвест» в конце сентября прошлого года. Первой моделью на конвейере предприятия стал седан i-Pro. Компания планировала начать продавать электромобили в Казани.

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Айрат Назипов