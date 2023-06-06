Казанский «Рубин» покинули Александр Саплинов и Димитар Митков
Александр Саплинов и Димитар Митков покидают казанский ФК «Рубин» в связи с истечением сроков арендных соглашений, сообщили в пресс-службе клуба.
Александра арендовали в июле 2022 года у «Ростова». В пяти матчах Саплинов не отметился результативными действиями.
Димитара арендовали в феврале 2023 года у софийского «Локомотива». Митков выходил на поле 11 раз и тоже не отметился результативными действиями.
Сегодня команду покинул защитник Илья Самошников. За клуб из Казани игрок провел 82 матча и забил пять голов. О вероятном уходе Самошникова «Реальное время» писало еще в конце декабря прошлого года. Отмечалось, что зимой футболист согласовал длительный контракт с московским «Локомотивом».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым