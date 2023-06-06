Казанский «Рубин» покинули Александр Саплинов и Димитар Митков

Фото: ФК «Рубин»

Александр Саплинов и Димитар Митков покидают казанский ФК «Рубин» в связи с истечением сроков арендных соглашений, сообщили в пресс-службе клуба.



Александра арендовали в июле 2022 года у «Ростова». В пяти матчах Саплинов не отметился результативными действиями.

Димитара арендовали в феврале 2023 года у софийского «Локомотива». Митков выходил на поле 11 раз и тоже не отметился результативными действиями.

Фото: ФК «Рубин»

Сегодня команду покинул защитник Илья Самошников. За клуб из Казани игрок провел 82 матча и забил пять голов. О вероятном уходе Самошникова «Реальное время» писало еще в конце декабря прошлого года. Отмечалось, что зимой футболист согласовал длительный контракт с московским «Локомотивом».

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Маргарита Головатенко