Илья Самошников покинул казанский «Рубин»

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Защитник «Рубина» Илья Самошников покидает команду. Как сообщает пресс-служба казанской команды, у него истек срок контракта.

— Футбольный клуб «Рубин» благодарит Илью за огромный вклад в успехи клуба и желает удачи в дальнейшей карьере, — сказано в публикации.

Илья Самошников родился 14 ноября 1997 года в Реутове. Профессиональную клубную карьеру начал в 2017 году, подписав контракт с московским «Араратом». Состав «Рубина» он пополнил в 2020 году. Всего за клуб из Казани игрок провел 82 матча и забил пять голов.

Фото: rubin-kazan.ru

О вероятном уходе Самошникова «Реальное время» писало еще в конце декабря прошлого года. Отмечалось, что зимой футболист согласовал длительный контракт с московским «Локомотивом».



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Айрат Назипов