«Чемпионат»: Илья Самошников покинет казанский «Рубин»

Защитник казанского «Рубина» покинет команду по окончанию нынешнего сезона. Об этом, ссылаясь на свой источник, сообщает «Чемпионат».

По информации издания, футболист согласовал длительный контракт с московским «Локомотивом». Туда 25-летний спортсмен намерен перейти на правах свободного агента. Это произойдет уже летом 2023 года. В этом случае казанский клуб не получит за него денег.

Илья Самошников родился 14 ноября 1997 года в Реутове. Профессиональную клубную карьеру начал в 2017 году, подписав контракт с московским «Араратом». Состав «Рубина» он пополнил в 2020 году. Всего за клуб из Казани игрок провел 70 матчей и забил 4 гола.

Фото: rubin-kazan.ru

Накануне, Российский футбольный союз (РФС) наложил на казанский «Рубин» запрет на регистрацию новых игроков. Такое решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров из-за долгов клуба.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов