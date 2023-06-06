В Казани на Дне молодежи выступит Мари Краймбрери

Певица Мари Краймбрери станет хедлайнером Дня молодежи в Казани. Об этом сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов города.

Праздник молодежи в столице Татарстана отметят в экстрим-парке «Урам» 24 июня. Там пройдет танцевальный и экстрим-фестиваль, организуют образовательную площадку и открытые спортивные тренировки, лекции и мастер-классы, мотошоу и выставку тюнингованных авто.

Праздник продлится 10 часов — с утра до 22 часов вечера. Для входа на площадку необходимо получить бесплатный билет на сайте Дня молодежи.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

«Реальное время» писало о программе праздника. Подробности — в материале интернет-газеты.

В прошлом году хедлайнером концертной программы в Казани стал исполнитель Niletto. Праздник также проходил в экстрим-парке «Урам».



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Айрат Назипов