День молодежи в Казани отметят в экстрим-парке «Урам»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Всероссийский день молодежи в Казани отметят в экстрим-парке «Урам». Согласно распоряжению президента России, празднование переносится с 27 июня на последнюю субботу июня — в этом году праздник выпадает на 24 июня.



«Урам» станет главной площадкой Дня молодежи в столице Татарстана. В нем пройдут образовательные и спортивные события, день завершится праздничным концертом с выступлением хедлайнера.

Лейтмотив праздника этого года — «Двигайся на встречу». Это метафора мироощущения молодых людей, которые понимают, что важно переводить идеи в действия, открываться для новых возможностей, достигать и строить Россию, в которой они хотят жить, рассказали в пресс-службе министерства молодежи республики:

— Запланированные активности позволят молодым людям пообщаться, обменяться своими идеями. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах и городах республики. Сейчас коллеги в муниципалитетах готовятся и уже в ближайшее время начнут анонсировать программу. Фестиваль в Казани — это часть федеральной комплексной программы. Такие мероприятия пройдут еще в 13 городах страны — Нижнем Новгороде, Астрахани, Крыму, Красноярске, Москве, Ноябрьске, Владивостоке, Оренбурге, Калининграде и других, — отметил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

По словам министра, в Казани фестиваль объединит площадки по восьми тематическим линиям: навстречу креативу, навстречу знаниям, навстречу спорту, навстречу добру, навстречу карьере, навстречу своему делу, навстречу новому, навстречу Родине. Вход на мероприятия для зрителей и участников — свободный, по предварительной регистрации на сайте. Подробная программа в ближайшее время появится в группе ВКонтакте.

В течение всего дня в экстрим-парке «УРАМ» пройдут соревнования по экстремальным видам спорта, чемпионат РТ по стритболу, турнир по волейболу, танцевальный фестиваль, открытые спортивные тренировки. Впервые в экстрим-парке «УРАМ» пройдет мастер-класс по езде на мотоциклах и мотошоу, еще можно будет посмотреть выставку тюнингованных машин.

Для желающих получить новые знания предусмотрена образовательная программа от платформы «Skillbox», по которой пройдут открытые лекции и мастер-классы. От проекта «Кадровый резерв» будет представлен проект «Развитие карьеры». Любителям искусства будет представлена возможность погрузиться в выставку «Комплекс полноценности» и пообщаться с единомышленниками.

Кульминацией праздника станет музыкальная программа с выступлением молодых артистов и приглашенного хедлайнера. Принять участие в концертной программе могут все желающие, подав заявку на сайте фестиваля. Также объявлена заявочная кампания на ярмарку молодых предпринимателей «Маркет молодых». Отбор всех участников проходит на сайте.

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Маргарита Головатенко