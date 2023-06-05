В Казани прошел первый рейд по вейпшопам — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Казани сегодня прошел первый рейд по вейпшопам, его провели активисты «Молодой гвардии», сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Тайный покупатель — подросток — заходил в точки продажи и проверял, где ему продадут вейпы, электронные сигареты, поды и испарители.

По закону, вступившему в силу 1 июня, запрещается открытая выкладка и демонстрация кальянов и устройств потребления никотиносодержащей продукции. Часть продавцов, чтобы скрыть продукцию, приобретает специальные шторки. Их открывают только при покупателях.

О том, что это важная поправка, говорят в первую очередь врачи: по всей стране отмечаются случаи, когда несовершеннолетние попадают в больницы после того, как покурили электронные сигареты, не обходится без летальных исходов.

— В этих электронных средствах используются чисто химические структуры: глицерин, пропиленгликоль, которые сами по себе может и окружают нас в обычной жизни, но эти вещества не нагреваются, эти вещества нами не вдыхаются, — объяснила заведующая пульмонологическим отделением РКБ Екатерина Дьякова.

В мае на территории России вступил в силу ряд новых законов. Один из главных в этом списке — закон о запрете продажи вейпов (в том числе без никотина) несовершеннолетним. На эту тему поступало большое количество обращений от родителей и учителей.

С 1 июня 2023 года вейпы в России можно приобрести только в магазинах и павильонах. Торговля ими на ярмарках, выставках, а также дистанционным способом или с использованием автоматов попадает под запрет. Запрещается также выкладка и демонстрация вейпов в торговом объекте.

Законом увеличиваются административные штрафы за продажу несовершеннолетним сигарет и вейпов. Для граждан он вырастет с 20—40 тысяч до 40—60 тысяч рублей, для должностных лиц — с 40—70 тысяч до 150—300 тысяч, а для юрлиц — со 150—300 тысяч до 400—600 тысяч.

Напомним, поручение изучить вопрос и внести предложения о возможности запрета вейпов в России профильным комитетам Госдумы в январе 2023 года дал ее председатель Вячеслав Володин. Он обратил внимание, что школьники сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов.

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Маргарита Головатенко