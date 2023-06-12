Количество клиентов гостиниц Татарстана выросло на 5%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане за январь — апрель 2023 года услугами гостиниц и прочих коллективных средств размещения воспользовались 739 660 тысяч человек. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные Росстата.

Среди 14 регионов Приволжского федерального округа Татарстан стал лидером по количеству лиц, поселенных в коллективных средств размещения. На втором месте Башкирия — 415,9 тысячи человек, на третьем — Нижегородская область — 409,5 тысячи граждан.

В целом услугами коллективных средств размещения на территории ПФО за 4 месяца воспользовались 2,8 млн человек. По сравнению с январем — апрелем прошлого года количество клиентов выросло на 9,6%.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Наименьшее количество клиентов за 4 месяца 2023 года среди регионов Приволжского федерального округа приняли гостиницы Марий Эл — 34,7 тысячи человек. Это на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, за январь — март 2023 года в гостиницах, мотелях, хостелах и других организациях гостиничного типа Татарстана остановились 533 430 человек. Это на 16,6% больше, чем за I квартал прошлого года.



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Татьяна Демина