Поток клиентов в татарстанские гостиницы в первом квартале вырос на 16,6%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

За январь — март 2023 года в гостиницах, мотелях, хостелах и других организациях гостиничного типа Татарстана остановились 533 430 человек. Это на 16,6% больше, чем за первый квартал прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.



Наибольшее число остановившихся в гостиницах Татарстана — граждане России (520,9 тысячи человек). Остальные 12,4 тысячи клиентов — приехавшие в республику из других стран.

По количеству клиентов, обслуженных коллективными средствами размещения, Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе. В топ-5 также вошли Башкирия (390,7 тысячи человек), Нижегородская область (287,6 тысячи), Самарская область (171,9 тысячи) и Пермский край (157,3 тысячи).

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Наименьшее число лиц за первый квартал 2023 года разместили в гостиницах, мотелях, хостелах и других организациях гостиничного типа в Марий Эл — 27,7 тысячи человек, следует из данных Росстата.

Напомним, за первые три месяца 2023 года Татарстан посетили 859 тысяч туристов. Поток гостей в республику по сравнению с январем — мартом прошлого года вырос на 14,4%.

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Татьяна Демина