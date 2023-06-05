На двух заводах КАМАЗа назначили новых директоров

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

Сразу несколько кадровых перестановок произошли в структуре ПАО «КАМАЗ». Сменилось руководство пресс-рамного и кузнечного заводов, сообщили в пресс-службе челнинской компании.

В первом случае руководить предприятием назначили 38-летнего Сергея Кленько. Он возглавлял кузнечный завод. Именно на нем уроженец Набережных Челнов и начинал свою трудовую карьеру. После получения диплома Кленько стал работать инженером-технологом, затем начальником термического цеха кузнечно-прессового корпуса № 1. Также занимал должности начальника КПК-1, заместителя директора кузнечного завода по производству, генерального директора дочернего камазовского предприятия — ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Директором кузнечного завода стал в августе прошлого года.

Прежний директор пресс-рамного завода Сергей Птичкин назначен консультантом заместителя генерального директора КАМАЗа по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению.

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

Пост директора кузнечного завода занял Игорь Малясёв, который возглавлял Комитет развития Производственной системы КАМАЗ (КРПС). С первого курса работал на автомобильном заводе: сначала слесарем МСР, затем оператором автоматических, полуавтоматических линий, станков и установок, наладчиком автоматических линий и агрегатных станков. Получив диплом, стал заместителем начальника цеха сборки мелкосерийных партий автомобилей, затем заместителем начальника цеха сборки оригинальных автомобилей. На прежней должности трудился с декабря 2014 года.

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

В феврале заместителем директора кузнечного завода в Набережных Челнах стал Гамир Мухаметзянов. Ему поставили задачу начать активное развитие предприятия, включая закупку новых штамповочных прессов, их компонентов, проведение модернизации штамповочного оборудования, обеспечение инструментом.

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Айрат Назипов