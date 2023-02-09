На кузнечном заводе ПАО «КАМАЗ» произошли кадровые перестановки

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ» (на фото — Гамир Мухаметзянов)

Заместителем директора кузнечного завода в Набережных Челнах стал Гамир Мухаметзянов. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

Гамир Мухаметзянов работает на кузнечном заводе с 1991 года. Он был заместителем начальника ОТК по входному контролю, затем по контролю экспортной продукции. В 2003-м назначен заместителем директора завода по качеству, а с 2012 года по декабрь 2022-го возглавлял инженерную службу кузнечного завода.

— Перед Гамиром Файзеевичем поставлена задача начать активное развитие нашего завода, включая и закупку новых штамповочных прессов, и их компонентов, проведение модернизации штамповочного оборудования, обеспечение инструментом. Что касается технологической службы, я считаю, что здесь основным полем деятельности для Гамира Мухаметзянова станет сохранение профессионального коллектива и его развитие, — прокомментировал назначение директор кузнечного завода Сергей Кленько.

Фото: kamaz.ru

Прежний пост Мухаметзянова занял Азат Салимов, который стал главным инженером завода. Трудовую деятельность на предприятии он начал еще в 1999 году. Начинал в должности инженером в бюро технической помощи по ремонту оборудования ОГМ. Но уже через год стал мастером, потом старшим мастером участка эксплуатации и ремонтообслуживания ПТО транспортного цеха, затем возглавил этот цех. С 2007 года Азат Салимов работал в должности главного механика кузнечного завода, в 2017-м стал заместителем главного инженера по ремонту.

Кузнечный завод — это специализированное предприятие с законченным циклом изготовления горяче-штамповых поковок-полуфабрикатов для последующей механической обработки. Предприятие ПАО «КАМАЗ» изготавливает горячештамповочные поковки различных видов деталей грузовых и легковых автомобилей, сельхозтехники, прицепной техники и силовых агрегатов.

Накануне «Реальное время», что «дочка» КАМАЗа увеличила объемы производства автомобилей в Башкортостане. В прошлом году объемы реализации продукции ПАО «ТЗА» составили 5,783 млрд рублей. В 2021 году — 2,7 млрд рублей.



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Айрат Назипов