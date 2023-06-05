Татарстан стал одним из самых эффективных регионов России по ведению лесного хозяйства

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан признали одним из самых эффективных регионов России по эффективности ведения лесного хозяйства в стране. Рейтинг составил Рослесхоз.

Помимо республики, в топ-10 регионов вошли Ленинградская, Смоленская, Вологодская, Ярославская, Нижегородская, Тверская, Ульяновская, Брянская области и республика Северная Осетия-Алания.

Значительная позитивная динамика наблюдается в 12 регионах. Им удалось подняться в рейтинге на 10 и более пунктов. Так, Башкортостан и Северная Осетия-Алания поднялись на 24 позиции вверх.

Последние места в рейтинге в этом году заняли Оренбургская, Астраханская, Орловская, Саратовская области и ряд других регионов.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

— В этом году мы также будем настаивать на дисциплинарной ответственности и кадровых решениях. Убежден, субъекты-аутсайдеры должны проделать работу над ошибками. Напомню, лучшие в ведении лесного хозяйства будут премированы, — рассказал глава Рослесхоза Иван Советников.

Работа региональных лесных ведомств оценивается по 36 критериям, разделенным на 7 групп: охрана лесов от пожаров, лесной надзор, использование, защита, воспроизводство, сохранение лесов, финансово-экономическая деятельность ведомств.

В прошлом году Татарстан также вошел в топ-10 регионов по эффективности ведения лесного хозяйства в России.

В Татарстане в 2023 году лесовоспроизводственные работы в рамках национального проекта «Экология» проведут на 3,6 тысячи гектаров. Из них посадка лесных культур — на площади 1 413 га, мероприятия по естественному лесовосстановлению — на 2 092 га, комбинированному лесовосстановлению — 4 га и лесоразведению — 105 га.

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Айрат Назипов