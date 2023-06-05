В Казани определили размер платы за содержание жилых помещений

Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Татарстане рассматривает постановление исполкома о размере платы за содержание жилых помещений в жилищном фонде Казани.

— Установить, ввести в действие с 01.07.2023 размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а также собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших решения о выборе способа управления многоквартирным домом и (или) на общем собрании решения об установлении размера платы за содержание жилых помещений, по видам услуг, — говорится в документе.



Согласно постановлению, управление многоквартирным домом с 1 «квадрата» общей площади жилого помещения в месяц обойдется в 4,40 рубля. Плата за уборку мест общего пользования составляет 2,61 рубля, за уборку придомовой территории — 4,66 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале марта исполком Казани установил предельный индекс изменения размера платы за содержание жилых помещений в городском жилфонде для собственников, не выбравших способ управления многоквартирным домом и не решивших вопрос об установлении размера такой платы. За период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023-го он должен был составить 9%.

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Айрат Назипов