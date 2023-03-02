Власти Казани установили предельный индекс роста платы за содержание жилых помещений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполком Казани установил предельный индекс изменения размера платы за содержание жилых помещений в городском жилфонде для собственников, не выбравших способ управления многоквартирным домом и не решивших вопрос об установлении размера такой платы. За период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023-го он составит 9%.

Размер платы за содержание квартир в жилищном фонде Казани для нанимателей по договорам соцнайма и найма жилья государственного или муниципального фонда, а также для собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших решения о выборе способа управления объектом и (или) об установлении размера такой платы, власти утвердили летом 2022 года. Документ вступил в силу с 1 июля.

Согласно постановлению, управление многоквартирным домом с 1 «квадрата» общей площади жилого помещения в месяц обойдется в 4,03 рубля. Плата за уборку мест общего пользования составляет 2,45 рубля.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого помещения установили и в Набережных Челнах. Он составил 5,5%.

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Татьяна Демина