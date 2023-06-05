Арбитражный суд Татарстана начнет рассматривать спор между ПСО «Казань» и «Банком Казани»

Сегодня Арбитражный суд Татарстана начнет рассматривать по существу спор между ПСО «Казань» и «Банком Казани» из-за неустойки в 250 млн рублей, взысканной банком после расторжения клиентом дорожного госконтракта стоимостью 1,1 млрд рублей.



Из-за наложения ареста на счета подрядчика банк–гарант (выдал гарантию на исполнение госконтракта) вынужден был из собственных средств вернуть заказчику ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» неотработанную подрядчиком сумму аванса в 96 млн рублей, но взамен начислил недобросовестному исполнителю «штрафные» в размере 5% в день, как и прописано в договоре.

ПСО «Казань» добивается пересмотра размера этой суммы, вплоть до нуля, указывая на чрезмерно высокий процент. В своем иске компания указала, что «Банк Казани» неправомерно начислил неустойку и должен вернуть списанные с его счета 250 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В свою очередь, банк ссылается на исключительные условия соглашения, аргументируя тем, что оценивать неустойку в 5% необходимо в комплексе со всеми предшествующими сделке обстоятельствами.

Не согласившись с требованиями застройщика, банк предъявил встречный иск о взыскании с ПСО «Казань» остатка начисленной неустойки в размере 842 млн рулей.

В 2018 году ПСО «Казань» заключило госконтракт с ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» на выполнение реконструкции автомобильной дороги М-7 стоимостью 1,1 млрд рублей. Под обеспечение обязательств по госконтракту «Банк Казани» выдал подрядчику банковскую гарантию. Взамен ПСО «Казань» разместило депозит на эту же сумму.

ПСО «Казань» не смогло полностью выполнить госконтракт. Объем невыполненных работ составил 96 млн рублей. По этой причине «Волго-Вятскуправтодор» потребовал возвращения аванса на эту же сумму, однако ни на одну из претензий в ПСО «Казань» не ответили. В результате 6 декабря 2021 года ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» расторгло контракт с ПСО «Казань».



Молчание компании привело к тому, что возвращать невыплаченный ею аванс в сумме 96,3 млн рублей пришлось «Банку Казани» за счет собственных средств.



Юристы указывают, что споры о справедливости взыскания неустойки — самые распространенные. Иски о неосновательном обогащении подают, как правило, должники, которым выгодно обвинять своих партнеров в злоупотреблении и в избыточности требований. Подробнее об этом «громком» деле — читайте в материале «Реального времени».



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Илина Хакимова