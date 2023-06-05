Закупочные цены на молоко в Татарстане упали почти в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Закупочные цены на молоко в Татарстане упали ниже уровня пятилетней давности, при том что, согласно инфляционным калькуляторам, уровень инфляции с конца апреля 2018 года к настоящему времени вырос более чем на 38%.

Менделеевский фермер Эльдар Махмудов рассказал нашему изданию, что еще зимой сдавал молоко по 36 рублей за литр, включая НДС (без него — 33 рубля за литр). А сейчас его принимают за 18 рублей без НДС.

— При этом в магазине цена на молоко фактически не поменялась — это как так? — спрашивает Махмудов.

По его словам, последние 2 года закупочные цены на молоко держались в республике на приемлемом уровне, фермерские хозяйства наконец-то получили возможность развиваться, однако сейчас они на грани полного краха.

В 2020 году министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров называл молоко «белой нефтью» и с гордостью говорил об успехах республики в его «добыче». Однако сейчас, спустя 3 года, ситуация в отрасли ухудшилась, считают производители.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Если исходить из цифр, озвученных Махмудовым, только за апрель 2023 года закупочные цены упали в среднем на 10—11 рублей.

— На 3 апреля среднесложившаяся закупочная цена на молоко в разрезе татарстанских сельскохозяйственных организаций и КФХ составила 29,43 рубля (без НДС), — сообщал в начале мая глава Минсельхозпрода РТ.

Марат Зяббаров отметил, что в начале апреля 2023 года закупочная цена была на 4,39 рубля ниже, чем в аналогичный период 2022 года (на 14,9%), но выше, чем в 2021 и 2020 годах. Однако в 2018 году Минсельхозпрод РТ официально констатировал падение средней закупочной цены до 19,05 рубля за килограмм (без НДС), и эта планка была выше, чем сейчас.



— Нам объясняют падение закупочных цен массовым завозом сухого молока из Белоруссии — дескать, производителям молочной продукции оно обходится дешевле нашего, непереработанного. С моими объемами, а стадо у меня всего 100 голов, производить сухое молоко нереально, — отмечает Махмудов.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики сообщили нашей редакции, что в этом году сельхозпроизводители получили существенную поддержку в виде субсидий на 1 литр реализованного молока в сумме 1,3 миллиарда рублей и на племенное животноводство 1,2 миллиарда.

Ведомстве также отметили, что сейчас из республиканского бюджета дополнительно выделено 523 млн рублей на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного молока в марте и апреле текущего года — по ставке 2 рубля.

Подробнее о причинах, по которым дешевеет молоко, катастрофических последствиях этого процесса для агропромышленного комплекса и мерах, которые принимаются в республике, чтобы исправить ситуацию, — читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова