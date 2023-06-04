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Российские военные ударили по украинской ДРГ в Белгородской области

19:20, 04.06.2023

Российские военные нанесли артиллерийский удар по украинским диверсантам возле Новой Таволжанки в Белгородской области, об этом сообщило Минобороны.

Попытку боевиков переправиться через реку в районе этого населенного пункта засекли подразделения прикрытия Западного военного округа и пограничной службы ФСБ.

— По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел, — указали в ведомстве.

Глава региона Вячеслав Гладков сегодня сообщил, что российские войска ведут бой с украинскими диверсантами в Новой Таволжанке.

На этой неделе сообщалось, что Вооруженные силы России сорвали попытку киевского режима провести террористический акт в городе Шебекино в Белгородской области. Уничтожено более 30 украинских боевиков, нарушения границы не допущено.

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Маргарита Головатенко
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