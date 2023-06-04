Турция приступила к развертыванию батальона сил спецназначения в Косове

Турция приступила к развертыванию батальона сил спецназначения в Косове, о котором просили в НАТО.



— Батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады <…> приступил к развертыванию в Косове, — сообщили в Минобороны страны.

Министерство национальной обороны республики 3 июня сообщало о том, что 4—5 июня направит батальон спецназначения:

— После событий в Косове по просьбе командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе в качестве резервного подразделения был развернут батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады (Кыркларели), который ранее был выделен силам НАТО для Косово. Планируется, что развернутое подразделение будет переведено в казармы «Султан Мурат» в Косове 4—5 июня 2023 года.

В понедельник представители KFOR напали на сербов в Косово. Потасовка произошла во время акции протеста граждан перед зданием муниципалитета Звечан. По последним данным, ранения получили 52 гражданина Сербии.

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Маргарита Головатенко