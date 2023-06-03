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Турция по просьбе НАТО направит в Косово свой спецназ

21:33, 03.06.2023
Турция по просьбе НАТО направит в Косово свой спецназ
Фото: tr.wikipedia.org

Турция по запросу НАТО направит батальон сил спецназначения в Косово 4—5 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство национальной обороны республики.

— После событий в Косове по просьбе командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе в качестве резервного подразделения был развернут батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады (Кыркларели), который ранее был выделен силам НАТО для Косово. Планируется, что развернутое подразделение будет переведено в казармы «Султан Мурат» в Косове 4—5 июня 2023 года, — говорится в сообщении.

На этой неделе президент Сербии Александр Вучич обвинил премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбина Курти в провокации. По мнению главы государства, последний хочет спровоцировать конфликт между Сербией и НАТО.

В понедельник представители KFOR напали на сербов в Косово. Потасовка произошла во время акции протеста граждан перед зданием муниципалитета Звечан. По последним данным, ранения получили 52 гражданина Сербии.

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Максим Кокунин
Общество

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