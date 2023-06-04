Дети-сироты из новых регионов смогут поступать в кадетские корпуса Следкома

Дети-сироты из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей смогут поступать в подведомственные учебные заведения Следственного комитета России. Заявил руководитель управления воспитательной работы СК РФ, генерал-майор юстиции Сергей Петров.



Осенью 2022 года на базе Луганского учебно-воспитательного комплекса имени летчика-космонавта Г.Т. Берегового открылся профильный кадетский класс СК РФ в Луганске. Такой же класс был открыт и в Херсонской области. В ближайшем будущем планируется открытие таких классов в Запорожской области и ДНР.

— У нас есть четыре кадетских корпуса в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Волгограде, где 40% детей поступающих — это дети-сироты и дети, оказавшиеся без попечения родителей… И ребята из этих заведений (детских домов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, — прим. ред.) также могут проходить у нас обучение по их желанию, — приводит «РИА Новости» слова Петрова.

С октября 2022 года почти 1,5 млн жителей новых регионов России получили российский паспорт. В июне в России расширили для новых регионов возможности помощи в трудоустройстве. Жители новых регионов смогут обращаться в центры занятости по месту пребывания, то есть в других российских субъектах.

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Маргарита Головатенко