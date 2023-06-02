Для новых регионов России расширили возможности помощи в трудоустройстве

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России расширили для новых регионов возможности помощи в трудоустройстве, такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.



Жители новых регионов смогут обращаться в центры занятости по месту пребывания, то есть в других российских субъектах, сообщает RT.

Им окажут помощь как в трудоустройстве, так и в открытии собственного дела. В том числе окажут финансовую поддержку при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Граждан могут направить на переобучение.

С октября 2022 года почти 1,5 млн жителей новых регионов России получили российский паспорт. В Минэкономразвития указывали, что жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей вместе с паспортом получат доступ к ключевым цифровым сервисам в России. При обращении жителей новых регионов в МВД или МФЦ они смогут автоматически получить СНИЛС, ИНН и учетную запись для самостоятельной работы на едином портале госуслуг.



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Маргарита Головатенко