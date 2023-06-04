СК России откроет кадетские классы в ДНР и Запорожской области

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Следственный комитет России откроет кадетские классы в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя Управления воспитательной работы СК РФ генерал-майора юстиции Сергея Петрова.

Напомним, осенью прошлого года СК сообщил об открытии профильного кадетского класса в Луганске на базе «Луганского учебно-воспитательного комплекса имени летчика-космонавта Г.Т. Берегового». Такой же класс был позже открыт и в Херсонской области.

— В Запорожской области и Донецкой также будут кадетские классы и также будет прорабатываться вопрос открытия кадетского корпуса в одной из республик. Но пока тайна, где это будет, — сказал он.

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Максим Кокунин