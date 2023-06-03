Житель Чистополя перечислил мошенникам более 800 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Житель Чистополя лишился 800 тысяч рублей, поверив злоумышленникам, представившимся сотрудниками правоохранительных органов и банка, сообщили в пресс-службе МВД России по Татарстану.

Следователю потерпевший рассказал, что еще в начале апреля ему позвонила девушка, которая представилась сотрудником правоохранительных органов. Она пояснила, что в одном из банков на его имя кто-то оформил заявки на кредиты. Чтобы предотвратить мошеннические действия, мужчине было необходимо под руководством опытного специалиста аннулировать их действия.

Далее ему позвонил другой сотрудник, который проверил его паспортные данные, и работник службы безопасности банка, который пояснил, что необходимо деактивировать счет и отменить заявки на кредиты. Для этого нужно было оформить кредит лично и перевести деньги на виртуальный счет, который создан работниками банка. После того как деньги были переведены, мужчина пытался связаться со звонившими, однако их номера были заблокированы.

Следователем следственного отдела ОМВД России по Чистопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ «Мошенничество».

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, в начале мая сотрудники уголовного розыска МВД России по Набережным Челнам задержали 17-летнего жителя Башкирии, похитившего для телефонных аферистов 2,7 млн рублей у 12 жителей Татарстана.



В марте полицейские Альметьевска задержали трех человек, подозреваемых в мошенничестве. В первую декаду месяца в дежурную часть полиции Альметьевска стали поступать заявления от пожилых женщин. Пенсионерки стали жертвами мошенников. Например, 77-летняя жительница города за «спасение» внучки перевела аферистам 164 тысячи рублей.



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Максим Кокунин