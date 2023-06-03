Лионель Месси объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона

Аргентинский футболист Лионель Месси попрощался с французским клубом «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает «РИА Новости».

— Я был очень рад представлять «ПСЖ». Мне очень понравилось играть в этой команде, с такими хорошими игроками. Хотел бы поблагодарить клуб за этот замечательный опыт, — приводит слова спортсмена журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Напомним, в феврале Международная федерация футбола (ФИФА) признала аргентинского нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси лучшим игроком 2022 года.

Месси вместе со сборной Аргентины в 2022 году выиграл чемпионат мира в Катаре и стал самым лучшим игроком турнира. В тройку финалистов также попали француз из «Пари Сен-Жермена» Килиан Мбаппе и французский нападающий испанского «Реала» Карим Бензема. Лучшим игроком года Месси становится уже второй раз — первый раз награду он получил в 2017 году.

За французский клуб Месси выступает с лета 2021 года. Футболист также стал первым игроком, забившим в матчах всех стадий на одном чемпионате мира. Месси сравнялся с бразильцем Пеле по числу голов на чемпионатах мира по футболу — свой 12-й гол аргентинский футболист забил в финале ЧМ против сборной Франции.

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Максим Кокунин