Месси сравнялся с Пеле по числу голов на чемпионатах мира

Капитан футбольной сборной Аргентины Лионель Месси стал первым игроком, забившим в матчах всех стадий на одном чемпионате мира.

Месси сравнялся с бразильцем Пеле по числу голов на чемпионатах мира по футболу — свой 12-гол аргентинский футболист забил в финале ЧМ против сборной Франции.

Отметим, что в первом тайме аргентинцы ведут со счетом 2:0.

На счету Месси уже 20 результативных действий на чемпионатах мира, 12 голов и 8 голевых передач. А теперь он делит пятое место с Пеле в списке лучших бомбардиров ЧМ за всю историю.

Напомним, уже сегодня определится победить ЧМ-2022 по футболу — прямо сейчас в Катаре сборная Аргентины играет против команды Франции.

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Илина Хакимова