Лионель Месси стал лучшим игроком 2022 года

Международная федерация футбола (ФИФА) признала аргентинского нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси лучшим игроком 2022 года.

Месси вместе со сборной Аргентины в 2022 году выиграл чемпионат мира в Катаре и стал самым лучшим игроком турнира.

В тройку финалистов также попали француз из «Пари Сен-Жермена» Килиан Мбаппе и французский нападающий испанского «Реала» Карим Бензема.

Лучшим игроком года Месси становится уже второй раз — первый раз награду он получил в 2017 году.

За французский клуб Мессии выступает уже с лета 2021 года. Футболист также стал первым игроком, забившим в матчах всех стадий на одном чемпионате мира. Месси сравнялся с бразильцем Пеле по числу голов на чемпионатах мира по футболу — свой 12-й гол аргентинский футболист забил в финале ЧМ против сборной Франции.

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Илина Хакимова