«Рубин» сыграл вничью с «Родиной» в матче 34-го тура Первой лиги

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Сегодня в Москве состоялся матч между столичным футбольным клубом «Родина» и казанским «Рубином» в рамках последнего 34-го тура Первой лиги. Игра закончилась со счетом 0:0.

В первом тайме командам не удалось открыть счет. И казанцы, и москвичи имели моменты, но подвела реализация. На 53-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален игрок «Родины» Илья Камышев. Несмотря на большинство, которое имел «Рубин», счет встречи остался неизменным.

Фото: rubin-kazan.ru

Напомним, «Рубин» досрочно стал победителем Первой лиги. 27 мая в заключительном домашнем матче турнира подопечные Рашида Рахимова обыграли «Динамо» из Махачкалы со счетом 2:0.

Оба гола в матче забил Джоэль Фамейе. Сначала форвард казанцев отличился под занавес первого тайма. А уже на 53-й минуте он укрепил преимущество команды.



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Роман Мельник