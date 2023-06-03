«Рубин» сыграл вничью с «Родиной» в матче 34-го тура Первой лиги
Сегодня в Москве состоялся матч между столичным футбольным клубом «Родина» и казанским «Рубином» в рамках последнего 34-го тура Первой лиги. Игра закончилась со счетом 0:0.
В первом тайме командам не удалось открыть счет. И казанцы, и москвичи имели моменты, но подвела реализация. На 53-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален игрок «Родины» Илья Камышев. Несмотря на большинство, которое имел «Рубин», счет встречи остался неизменным.
Напомним, «Рубин» досрочно стал победителем Первой лиги. 27 мая в заключительном домашнем матче турнира подопечные Рашида Рахимова обыграли «Динамо» из Махачкалы со счетом 2:0.
Оба гола в матче забил Джоэль Фамейе. Сначала форвард казанцев отличился под занавес первого тайма. А уже на 53-й минуте он укрепил преимущество команды.
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