«Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» и досрочно стал победителем Первой лиги

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Казанский «Рубин» досрочно стал победителем Первой лиги. В заключительном домашнем матче турнира подопечные Рашида Рахимова обыграли «Динамо» из Махачкалы со счетом 2:0.

Оба гола в матче забил Джоэль Фамейе. Сначала форвард казанцев отличился под занавес первого тайма. А уже на 53-й минуте он укрепил преимущество команды.

Последний матч сезона казанцы проведут в Москве против «Родины». С турнирной точки зрения для казанцев этот матч не имеет значения.

На прошлой неделе досрочно вышел в РПЛ. Клуб из столицы Татарстана обыграл своего конкурента — калининградскую «Балтику».

Напомним, что «Рубин» в прошлом сезоне вылетел из Премьер-Лиги, заняв 15-е место под руководством тренера Леонида Слуцкого, который покинул казанцев по ходу нынешнего сезона. Подробнее о делах в РПЛ — в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.



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Айрат Назипов