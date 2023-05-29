Президент Сербии призвал соотечественников в Косово не вступать в конфликт с силами НАТО

Президент Сербии Александр Вучич обвинил премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбина Курти в провокации. По мнению главы государства, последний хочет спровоцировать конфликт между Сербией и НАТО.

В обращении к своим гражданам Вучич заявил о необходимости сохранить мир в Косово и призвал соотечественников не вступать в конфликт с силами НАТО.

Еще сербский лидер считает, что международные силы под руководством НАТО (KFOR) не смогли защитить его соотечественников и не смогли предотвратить насилие. Он добавил, что Белград не допустит убийства своих людей.

Фото: commons.wikimedia.org

Отметим, что сегодня представители KFOR напали на сербов в Косово. Потасовка произошла во время акции протеста граждан перед зданием муниципалитета Звечан. По последним данным, ранения получили 52 гражданина Сербии.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов