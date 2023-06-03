Дмитрий Медведев отверг возможность изменения дискурса развития России, возникшего после начала СВО

Любой будущий политический лидер, который попробует изменить возникший после начала спецоперации дискурс развития России, будет воспринят как изменник. Об этом в своем telegram-канале заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

— Могу сказать точно: возврата к «светлому» европейскому прошлому для них не будет. И не только потому, что нас там не любят и не ждут <...>. Россия сегодня — совсем другая страна по сравнению с довоенным периодом. Лидеры, партии и правительства приходят и уходят. А вот память и скрепленные кровью ценности остаются очень надолго. На десятилетия. Подчас на века. Их не смогут изменить или тем более уничтожить никакие новые лидеры, какую бы политическую силу они ни воплощали (не говорю об откровенных предателях), — написал Медведев.

По словам Медведева, «мечтать сегодня о возврате в дружную европейскую семью могут только те отщепенцы, которые забыли про гибель наших граждан». «Мирных жителей и воинов России. Погибшие, к сожалению, есть», — отметил он.

Позавчера Медведев назвал впечатляющими темпы наращивания оборонного производства в стране за последний год. Он признался, что не ожидал таких результатов.

— Мы по большинству параметров выпуска военной техники, специальной техники, средств поражения вышли на тот уровень, который какое-то время назад нам казался фантастическим, — сказал он.



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Максим Кокунин