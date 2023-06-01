Дмитрий Медведев: «В этом году наша промышленность выпустила больше 600 танков»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал впечатляющими темпы наращивания оборонного производства в стране за последний год. Он признался, что не ожидал таких результатов.

— Мы по большинству параметров выпуска военной техники, специальной техники, средств поражения вышли на тот уровень, который какое-то время назад нам казался фантастическим, — цитирует Медведева ТАСС.

По его словам, «есть еще чем заниматься», но по самым значимым вещам — снарядам, танкам, ствольной артиллерии — цифры «очень впечатляющие».

Фото: ru.wikipedia.org

— Только в этом году наша промышленность выпустила больше 600 танков, — добавил он.

В феврале Медведев говорил о планах производства и модернизации тысяч танков в России. Помимо этого, в стране планировали увеличить производство различного вооружения.



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Айрат Назипов