Две трети компаний Поволжья хотят увеличить численность сотрудников до конца этого года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Две трети компаний Поволжья намерены увеличить численность сотрудников до конца 2023 года, о возможном сокращении штата заявила только каждая десятая компания, говорится в результатах опроса работодателей из Приволжского федерального округа, который провела Служба исследований hh.ru.

Так, 74% компаний Поволжья намерены увеличить численность штата, о возможном его сокращении заявили только 11% компаний, еще 14% не планирует никаких изменений.

Работодатели, планирующие сокращение штата, отмечают, что в первую очередь это затронет роли, связанные с продажами (32%), бэк-офисные и административные роли (20%), а также HR-функцию (18%).

В свою очередь те работодатели, которые намерены увеличить численность сотрудников, чаще всего планируют нанимать производственный линейный персонал (50%), людей на позиции, связанные с продажами (44%), а также IT-специалистов (23%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Проблематичнее всего найти людей на позиции производственного линейного персонала (53%) и в отделы продаж (49%), а также линейных функциональных руководителей (44%), линейный персонал в логистике, транспорте, доставке (43%) и IT-специалистов (40%).

Больше половины (60%) работодателей признают, что в 2023 году затраты на подбор персонала увеличились по сравнению с 2022 годом.

А вот снижение этой статьи расходов фиксируют лишь 9% компаний, еще в 25% изменений не произошло. Остальные затруднились ответить.

В целом лишь 17% компаний Приволжского округа негативно оценивают свое положение на рынке труда в ближайшей перспективе.

Еще 29% называют ситуацию стабильной, а 54% дают позитивную оценку. Оптимистичные настроения чаще всего встречаются среди компаний из отрасли строительства и недвижимости (55%), а также IT (54%), пессимистичные — в сфере услуг для бизнеса (25%) и розничной торговли (22%).

Интересно, что сразу 49% компаний ПФО намерены изменить или расширить сферу деятельности в 2023 году.

Чаще всего такой ответ давали представители отрасли продуктов питания, а также строительства и недвижимости (по 59%), финансовых технологий (56%).

Аналитическая служба «Реального времени» изучила IT-рынок России и выделила топ-20 регионов по количеству зарегистрированных в них IT-компаний. Больше всего их зарегистрировано в Москве (50,8 тыс.), на втором месте — Санкт-Петербург (14,4 тыс.), на третьем — Республика Татарстан (7,8 тыс.).

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Илина Хакимова