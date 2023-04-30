В Госдуме предложили увеличить штрафы за утечку данных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Госдуме выступили с предложением Минцифры увеличить штрафы за утечку персональных данных до 1 миллиарда рублей. С такой инициативной выступил вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов.

— Порядок работы с персональными данными россиян стоит ужесточить, этого требуют сегодняшние реалии. Административная ответственность для компании, допустившей подобную утечку информации, должна увеличиться вплоть до одного миллиарда рублей, — заявил депутат.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Он выразил мнение, что такая сумма вполне адекватна, так как персональные данные граждан, которые могут попасть в руки к мошенникам, могут использоваться в преступных целях, передает «РИА Новости».

Чернышов добавил, что речь идет в целом о продаже персональных данных сторонним лицам, а также об их распространении на так называемых «теневых форумах» Сети.



— Бизнес должен нести ответственность даже за сам факт утечки — это ситуация, в которой страдают наши граждане, государство должно их защитить, — добавил политик.

Кроме того, подчеркнул Чернышов, необходимо учитывать и интересы компаний, поэтому также следует предусмотреть верхний «потолок» штрафа за подобное деяние.

Роскомнадзор насчитал около 150 крупных утечек персональных данных в 2022 году. Как рассказали в пресс-службе, сотрудники ведомства провели 78 внеплановых проверок за прошлый год. В 87% случаев факты незаконного распространения личной информации подтвердились.

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Илина Хакимова