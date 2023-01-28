Роскомнадзор: «В 2022 году произошло около 150 крупных утечек персональных данных»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Роскомнадзор насчитал около 150 крупных утечек персональных данных в 2022 году. Как рассказали в пресс-службе, сотрудники ведомства провели 78 внеплановых проверок за прошлый год. В 87% случаев факты незаконного распространения личной информации подтвердились.

— Составлено и направлено в суд 66 протоколов об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения материалов суды назначили штрафы на общую сумму около 1 млн рублей, а также вынесли 9 предупреждений, — отмечается в сообщении.

В 2023 году Роскомнадзор начал уже более 25 проверок по признакам утечек личных данных, которые произошли в четвертом квартале 2022 года.

Фото: pixabay.com

Напомним, в декабре Минцифры России предложило ввести штрафы за утечку персональных данных граждан до 3% от годового оборота компании. Спустя месяц президент России Владимир Путин поддержал эту идею. Он поручил правительству подготовить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство РФ до 1 июля 2023 года.

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Айрат Назипов