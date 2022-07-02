Иван Лазарев покидает УНИКС

31-летний российский центровой Иван Лазарев покидает казанский УНИКС, сообщает пресс-служба клуба.



Лазарев провел в Единой лиге ВТБ шесть матчей со средними показателями 3,0 очка, 2,5 подбора и 0,8 перехвата за 10:50 минуты игрового времени.

Сегодня стало известно, что 34-летний российский центровой Артем Забелин подписал годовой контракт с казанским УНИКСом. Также клуб и 30-летний российский форвард Александр Разумов заключили соглашение сроком на 1 год. Также в июне казанский клуб подписал контракт с 27-летним защитником сборной России Михаилом Кулагиным.



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Маргарита Головатенко