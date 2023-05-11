На третий северный коллектор в Казани потратят еще 10,4 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На проектно-изыскательские работы по реконструкции третьего северного коллектора потратят 10,4 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», речь идет об участке от улицы Фатыха Амирхана, 3 до улицы Чистопольской, 26/5.

Работу должно выполнить ООО «ПЦ Град». Оно должно управиться в течение двух месяцев.

Еще на прошлой неделе стало известно, что на реконструкцию третьего северного коллектора потратят 671,5 млн рублей. Как отмечал председатель комитета ЖКХ Казани Василий Лысачкин, на вышеуказанных участках образовались провалы на проезжей части, тротуаре и зеленой зоне. Он сказал, что это может привести к нарушению работоспособности третьего северного коллектора.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— В результате образовавшихся провалов возможно нарушение водоотведения 79 объектов, 1 050 многоквартирных домов, данная аварийная ситуация может привести к полной остановке коллектора и изливу сточных вод на рельеф местности — говорил Лысачкин.

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Айрат Назипов