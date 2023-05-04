На реконструкцию третьего северного коллектора в Казани направят еще 671 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

На реконструкцию третьего северного коллектора потратят еще 671,5 млн рублей. Речь идет об участке от улицы Фатыха Амирхана, 3 до улицы Чистопольской, 26/5. Такие сведения опубликованы на портале госзакупок.

Согласно документам, заказчиком работ стало МУП «Водоканал». Также в документации есть письмо председателя комитета ЖКХ Казани Василия Лысачкина от 29 марта 2023 года на имя директора «Водоканала» Андрея Егорова.

В нем он указывает на образование провалов на проезжей части, тротуаре и зеленой зоне. Отмечается, что это может привести к нарушению работоспособности третьего северного коллектора.

— В результате образовавшихся провалов возможно нарушение водоотведения 50 детских садов, 25 школ, 154 административных зданий, 4 медучреждений, 1 050 многоквартирных домов, данная аварийная ситуация может привести к полной остановке коллектора и изливу сточных вод на рельеф местности, — говорится в письме.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Для проведения реконструкции провели тендер, единственным поставщиком стало АО «Пер Аарслефф». Компания должна выполнить работы в течение двух месяцев.

О долгом ремонте третьего северного коллектора в Казани «Реальное время» писало неоднократно. Казанский «Водоканал» начал его реконструкцию больше года назад — в феврале 2022-го. С тех пор перекрывается все большее количество дорог, а сроки окончания регулярно переносятся. Подробности можно узнать в объемном материале.



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Айрат Назипов