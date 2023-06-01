В центре Казани временно перекроют движение на двух улицах

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Казани временно ограничат движение по улицам Большая Красная и Толстого. Это связано с реконструкцией участка водопровода, сообщили в мэрии.

С 10 по 18 июня будет частично закрыта проезжая часть на ул. Большой Красной в районе сквера им. Л.Н. Толстого.

С 15 июня до 31 июля частично перекроют проезжую часть и тротуар по ул. Толстого на участке от здания №67 по ул. Большой Красной до здания №41 по ул. Толстого.

Фото: google maps (скриншот)

Напомним, что 4 июня в Казани пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ 2023». В связи с этим на улицах и дорогах города введут ограничение движения транспорта. Ознакомиться со списком можно в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов