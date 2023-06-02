В Казани появилась вакансия исследователя городских объектов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани на сайте по поиску работы SuperJob появилась интересная вакансия — исследователь городских объектов. Сотрудника ищет одна из популярных поисковых систем.

Соискатель должен быть готов много ходить пешком, хорошо ориентироваться в городе, быть внимательным к деталям и уметь планировать время. Также будущий сотрудник должен иметь смартфон или планшет на Android.

Работодатель предлагает кандидату оплату по количеству выполненных задач и удаленный формат работы с гибким графиком.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Помимо перечисленных обязанностей, специалисту предстоит искать объекты городской среды, фотографировать их, делать описание и добавлять на карты, а также удалять из нее неактуальные объекты.

За первый квартал 2023 года в России увеличилось число вакансий в сфере туризма. Рост относительно предыдущих трех месяцев составил 107%. При этом в Казани отмечается самая высокая зарплата в сфере туризма, на втором месте — Санкт-Петербург.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова